Cos’è il Santa Tracker, come funziona e perché tutti seguono Babbo Natale online

Se sognate di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale, il Santa Tracker è la soluzione ideale: ecco cos’è e come funziona.

Se non avete mai sentito parlare del Santa Tracker siete ancora in tempo per recuperare. Si tratta di una tradizione americana molto affascinante, magica per i bambini e divertente pure per gli adulti che hanno la possibilità di rivivere un po’ di quella spensieratezza tipica dell’età infantile. Scopriamo cos’è, com’è nata e come funziona questa usanza made in Usa.

Santa Tracker: cos’è e come funziona

Come suggerisce il nome, il Santa Tracker è un software che consente di seguire il viaggio di Babbo Natale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Ideato per sbaglio dal Norad, il Comando di difesa aerospaziale per il Nord America, è oggi molto gettonato negli Stati Uniti. Anzi, possiamo dire che ormai è tradizione monitorare la posizione di Claus in tempo reale.

Tramite il sito ufficiale noradsanta.org o l’app Norad Tracks Santa Claus, chiunque può seguire Babbo Natale mentre consegna i regali ai bambini di tutto il mondo. Il programma, utilizzando una tecnologia generalmente impiegata per scopi di difesa, tipo i sensori a infrarossi per il rilevamento dei missili, è assolutamente verosimile.

La piattaforma è disponibile in nove lingue, italiano compreso, e consente anche di ascoltare canzoni natalizie, guardare film a tema, divertirsi con giochi interattivi e perfino di visitare il villaggio di Santa Claus.

Santa Tracker: da errore a tradizione

Santa Tracker, strano ma vero, è nata per errore. Era il 1955, quando a causa di un errore di stampa di una pubblicità natalizia, molti bambini chiamarono il Comando Aereo del Colorado per chiedere doni a Babbo Natale. Il colonnello Harry Shoup, inizialmente sorpreso dalle chiamate, decise di non deludere i bimbi e finse di essere Santa Claus.

Da quel momento, la tradizione è stata mantenuta. Oggi il Norad riceve più di 100.000 telefonate durante il viaggio di Babbo Natale e milioni di utenti lo seguono online in tempo reale.