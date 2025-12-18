Vai al contenuto
Cos’è il Santa Tracker, come funziona e perché tutti seguono Babbo Natale online

Babbo Natale sulla slitta con le renne sorvola la città

Se sognate di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale, il Santa Tracker è la soluzione ideale: ecco cos’è e come funziona.

Se non avete mai sentito parlare del Santa Tracker siete ancora in tempo per recuperare. Si tratta di una tradizione americana molto affascinante, magica per i bambini e divertente pure per gli adulti che hanno la possibilità di rivivere un po’ di quella spensieratezza tipica dell’età infantile. Scopriamo cos’è, com’è nata e come funziona questa usanza made in Usa.

Santa Tracker: cos’è e come funziona

Come suggerisce il nome, il Santa Tracker è un software che consente di seguire il viaggio di Babbo Natale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Ideato per sbaglio dal Norad, il Comando di difesa aerospaziale per il Nord America, è oggi molto gettonato negli Stati Uniti. Anzi, possiamo dire che ormai è tradizione monitorare la posizione di Claus in tempo reale.

Tramite il sito ufficiale noradsanta.org o l’app Norad Tracks Santa Claus, chiunque può seguire Babbo Natale mentre consegna i regali ai bambini di tutto il mondo. Il programma, utilizzando una tecnologia generalmente impiegata per scopi di difesa, tipo i sensori a infrarossi per il rilevamento dei missili, è assolutamente verosimile.

La piattaforma è disponibile in nove lingue, italiano compreso, e consente anche di ascoltare canzoni natalizie, guardare film a tema, divertirsi con giochi interattivi e perfino di visitare il villaggio di Santa Claus.

Santa Tracker: da errore a tradizione

Santa Tracker, strano ma vero, è nata per errore. Era il 1955, quando a causa di un errore di stampa di una pubblicità natalizia, molti bambini chiamarono il Comando Aereo del Colorado per chiedere doni a Babbo Natale. Il colonnello Harry Shoup, inizialmente sorpreso dalle chiamate, decise di non deludere i bimbi e finse di essere Santa Claus.

Da quel momento, la tradizione è stata mantenuta. Oggi il Norad riceve più di 100.000 telefonate durante il viaggio di Babbo Natale e milioni di utenti lo seguono online in tempo reale.

