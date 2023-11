Le migliori filastrocche di Natale per bambini: le più belle, brevi e divertenti da insegnare ai più piccoli.

Se c’è un periodo dell’anno amato dai bambini è sicuramente il Natale. Tra alberi addobbati, luci brillanti, festoni e giocattoli, la magia delle feste riempie i cuori dei più grandi e soprattutto dei più piccini. Anche per questo motivo è necessario celebrare questo periodo dell’anno a dovere, imparando ad esempio alcune filastrocche di Natale in grado di far battere il cuore di chi le recita e di chi le ascolta.

Si tratta di poesiole semplici o più complicate, in rima baciata o meno, più antiche, più moderne, adatte ai bambini ma anche agli adulti. Chiunque ami il Natale non può non apprezzare le filastrocche dedicate a questo magico periodo dell’anno. Se non le conosci tutte, ti proponiamo in questo articolo alcune delle più belle in assoluto, da insegnare a tutti i bambini che fanno parte della tua vita!

Filastrocche di Natale per bambini: le migliori

Tutti (o quasi) amano il Natale, e non è un caso che proprio in questo periodo dell’anno, a cavallo tra l’inizio di dicembre e il 6 gennaio, che tradizionalmente porta via tutte le feste, si celebrino momenti giornate di grande gioia, spesso in famiglia, con gli amici più cari, per scambiarsi doni, pensieri, risate e tanta allegria.

Al Natale sono state dedicate canzoni celebri, film indimenticabili, tante poesie e anche delle filastrocche di straordinaria bellezza, intensità e semplicità. Brevi storielle in versi da insegnare ai più piccoli per trasmettere ancora di più quella magia che scalda il cuore e ci fa diventare, in molti casi, più buoni. Ecco alcune delle più belle in assoluto:

E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse? Se accanto al fuoco

al mattino si trovassero i doni

la bambola il revolver il treno

il micio l’orsacchiotto il leone

che nessuno di voi ha comperati?

Se la vostra bella sicurezza

nella scienza e nella dea ragione

andasse a carte quarantotto?

Con imperdonabile leggerezza

forse troppo ci siamo fidati.

E se sul serio venisse?

Silenzio! O Gesù Bambino

per favore cammina piano

nell’attraversare il salotto.

Guai se tu svegli i ragazzi

che disastro sarebbe per noi

così colti così intelligenti

brevettati miscredenti

noi che ci crediamo chissà cosa

coi nostri atomi coi nostri razzi.

Fa piano, Bambino, se puoi.

(Dino Buzzati, Buon Natale)

Lina la pallina

nell’albero splendeva,

bambini sorridenti

di luce rifletteva.

Le amiche sue palline

brillavano più in alto

gridavano: “Dai Lina!

Raggiungici, fai un salto!

Sei l’unica sì gialla

appesa al ramo in basso!”

“Silenzio!”disse Lina

“Che fate un gran fracasso!

Se qui quella manina

mi ha posta e sistemata

devo considerarmi

parecchio fortunata!

Da qui il Presepe ammiro

ed i regali sfioro,

a farmi compagnia

il ramo dell’alloro!

Non posso io saltare

amiche mie palline!

Intera voglio arrivare

al prossimo Natale!”.

(Gigliola Balatresi, Lina la pallina)

Sono la Cometa

di Natale.

Ardo nel firmamento;

illumino i presepi;

riposo sulle punte degli abeti;

prometto pace alla terra

e doni ai bimbi buoni.

Ma voi mi fate certe confusioni!

Perché, con tutta la vostra scienza,

non avete ancora scoperto

che di bimbi cattivi non ce n’è?

(Gianni Rodari, La cometa)

Filastrocche di Natale in rima

Come le frasi più originali dedicate a questa festa, anche le filastrocche di Natale possono essere lunghe o brevi, antiche o moderne, in italiano, in inglese, addirittura in dialetto milanese, ma spesso e volentieri sono soprattutto in rima. L’utilizzo dell’espediente letterario della rima le rende infatti più facili da imparare a memoria, e in un certo senso anche più divertenti da ascoltare e recitare.

Se quelle che abbiamo riportato fin qui non sono riuscite a soddisfare la tua sete di conoscenza, eccone altre che faranno sicuramente al caso tuo:

Babbo Natale di rosso vestito

lascia ogni bimbo sempre stupito

con i suoi doni e i suoi regali

sempre fantastici, sempre speciali!

Babbo Natale con la barba bianca

lavora di notte e non si stanca;

vola lassù insieme alle renne

porta per tutti i doni e le strenne!

(Jolanda Restano, Babbo Natale di rosso vestito)

Quanti giocattoli

nelle vetrine!

Tutti si fermano

bimbi e bambine.

Ma si divertono

solo a vedere,

san già che tutto

non si può avere!

(Lina Schwarz, Quanti giocattoli!)

Ritorna ogni anno, arriva puntuale

con il suo sacco Babbo Natale:

nel vecchio sacco ogni anno trovi

tesori vecchi e tesori nuovi.

C’è l’orsacchiotto giallo di stoffa,

che ballonzola con aria goffa;

c’è il cavalluccio di cartapesta

che galoppa e scrolla la testa;

e in fondo al sacco, tra noci e confetti,

la bambolina che strizza gli occhietti.

Ma Babbo Natale sa che adesso

anche ai giocattoli piace il progresso:

al giorno d’oggi le bambole han fretta,

vanno in auto o in bicicletta.

Nel vecchio sacco pieno di doni

ci sono ogni anno nuove invenzioni.

Io del progresso non mi lamento

anzi, vi dico, ne son contento.

(Gianni Rodari, Il paese degli alberi di Natale)

In un nido di cicogna

Babbo Natale sogna

un albero illuminato

un bimbo incantato

un giorno più lieto

un mondo più quieto.

Sogna sotto le stelle

tutte le cose più belle.

Nel cuore del suo sogno,

sai chi c’è?

Un regalo tutto per sé.

(Monique Hilton, Babbo Natale)

Cade la neve, scende dal cielo

e lieve, lieve copre di un velo

case e palazzi, strade e sentieri,

tetti aguzzi e comignoli neri.

Non c’è rumore, tutto tace

ascolto il mio cuore: senti che pace!

Arriva Natale, crea l’atmosfera

senti nel cuore la pace vera!

(Jolanda Restano, Arriva Natale)

Splendete più belle

dolcissime stelle!

Sull’ali dorate

un angelo santo

ci porta Gesù.

E’ nuovo il suo canto:

“Sia pace quaggiù!”.

(La buona novella)