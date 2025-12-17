La 2 euro dedicata alla Polizia di Stato: rarità, tiratura e valore sul mercato

La 2 euro con la polizia incuriosisce sempre più collezionisti: tra emissioni ufficiali e monete modificate, ecco come capire se può davvero valere più del facciale.

Ritrovarsi tra le mani una moneta da 2 euro con un’auto della polizia, due agenti in divisa o un emblema istituzionale — suscita spesso la stessa domanda: è un pezzo raro oppure solo una variante decorata? Nel mare di monete commemorative che ogni anno sono immesse in circolazione, distinguere un’emissione ufficiale da una semplice personalizzazione privata permette, come prima cosa, di comprenderne il valore reale. I due euro dedicati alle forze dell’ordine, in particolare, hanno alimentato curiosità e valutazioni contrastanti, spesso accompagnate da una certa confusione.

2 euro con la Polizia, le emissioni ufficiali e le personalizzazioni private

La normativa europea consente ad ogni Paese dell’Eurozona di emettere monete commemorative da 2 euro per onorare anniversari ed istituzioni rilevanti.

Anche l’Italia ha scelto più volte questo strumento per celebrare i propri corpi di sicurezza, come accaduto nel 2022 con la moneta dedicata al 170° anniversario della Polizia di Stato.

Queste emissioni sono facilmente riconoscibili: riportano il marchio della zecca, l’anno, il Paese e presentano una qualità di incisione uniforme, spesso accompagnata da confezioni ufficiali e certificati, se acquistate fuori circolazione.

Diverse monete da 1 euro sparse sul tavolo – www.donnaglamour.it

Accanto a esse, però, circola un numero crescente di monete personalizzate da privati, colorate o smaltate per fini commerciali o collezionistici.

Questi esemplari non hanno valore numismatico, poiché le modifiche avvengono dopo il conio e alterano le caratteristiche originali. È qui che nasce molta confusione: una moneta decorata può dare un’apparenza di rarità, ma – agli occhi degli esperti – resta un semplice oggetto ornamentale.

Cosa determina il valore di queste monete

Per stabilire quanto possa valere una moneta dedicata alle forze dell’ordine bisogna considerare tre fattori principali: rarità, stato di conservazione e provenienza ufficiale.

La tiratura della moneta della Polizia di Stato 2022, pari a tre milioni di esemplari, la colloca tra le commemorative comuni, con valori molto contenuti. Un esemplare in Fior di Conio, acquistato nella sua confezione originale, può raggiungere alcune decine di euro, mentre una moneta circolata resta prossima al suo valore facciale.

Le oscillazioni di mercato confermano questa tendenza: nei primi mesi successivi all’uscita la richiesta ha spinto le quotazioni verso i 10 euro, ma la disponibilità diffusa ha progressivamente riportato i prezzi intorno ai 3 euro.

Le versioni personalizzate dopo la coniazione, invece, trovano spazio solo tra gli appassionati di gadget tematici e difficilmente superano poche decine di euro.

In caso di dubbi, bisogna sottoporre tali monete alla verifica con cataloghi ufficiali o mediante l’analisi di un esperto numismatico, capace di identificare immediatamente i dettagli autentici e fornire una stima realistica.