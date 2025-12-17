Bonus Fibra 2025, arriva il voucher da 200 euro: come richiederlo

Un voucher fino a 200 euro per sostenere il cablaggio degli edifici e facilitare l’accesso alla fibra ottica nelle abitazioni italiane: come richiedere il Bonus Fibra 2025.

Il Governo accelera sulla digitalizzazione delle abitazioni e annuncia una nuova misura pensata per ridurre il divario tecnologico tra i cittadini. Con il Bonus Fibra 2025 prende forma un incentivo economico che punta a rendere più semplice e meno costoso l’accesso alla fibra ottica, intervenendo su uno degli ostacoli principali alla diffusione della banda ultralarga: il cablaggio interno degli edifici. Il voucher, che può arrivare fino a 200 euro, si inserisce in una strategia più ampia di rilancio delle infrastrutture digitali nazionali.

Cos’è il Bonus Fibra 2025 e quali spese copre

Il Bonus Fibra 2025 è un contributo pubblico utile a sostenere i costi per portare la fibra ottica fino alle singole abitazioni.

La misura è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riguarda, in modo specifico, il cosiddetto cablaggio verticale, ovvero quell’insieme di opere ed infrastrutture che permettono alla connessione in fibra di raggiungere ogni unità abitativa partendo dal punto di accesso dell’edificio.

ragazza computer portatile

Si tratta di un passaggio tecnico spesso decisivo, soprattutto nei condomìni più datati, dove l’assenza di impianti adeguati rallenta o rende più costosa l’attivazione di connessioni veloci. Il voucher è pensato per alleggerire questo onere economico e favorire il passaggio a servizi internet più performanti.

Chi può richiedere l’agevolazione

Il bonus è rivolto alle famiglie italiane interessate a migliorare la qualità della propria connessione domestica: è data, nello specifico, particolare attenzione alle zone del Paese in cui la fibra ottica non è ancora disponibile al 100%, a causa di carenze infrastrutturali interne agli edifici.

Secondo le stime ufficiali, i beneficiari potrebbero essere circa un milione e mezzo di cittadini. Al momento, tuttavia, non sono ancora state definite le modalità operative per la richiesta del contributo.

Il Ministero ha chiarito che nei prossimi mesi sarà avviata una fase di consultazione con gli operatori del settore, seguita dal passaggio formale presso la Commissione Europea e dalla successiva pubblicazione del decreto attuativo. Solo allora saranno noti requisiti, procedure e tempistiche.

Il Bonus Fibra 2025 è inserito in un piano più ampio per le telecomunicazioni, che mobilita complessivamente 629 milioni di euro. Oltre alle risorse rivolte alle famiglie, infatti, il programma prevede interventi a favore delle imprese, della ricerca tecnologica e della digitalizzazione dei piccoli comuni, in modo da rafforzare le reti, sostenere l’innovazione e garantire una copertura sempre più capillare della banda ultralarga sul territorio nazionale.