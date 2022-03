Durante una clip video, la modella venezuelana parla di Soleil Sorge sostenendo che non abbia dato molto al programma, a quel punto Alfonso Signorini sbotta.

Delia Duran è stata redarguita duramente dal conduttore e dall’opinionista per aver fatto delle dichiarazioni negative su Soleil Sorge. La discussione è degenerata e la modella era visibilmente abbattuta dalle parole che le sono state rivolte in studio.

Cosa è successo in studio

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, è stata mostrata una clip video in cui Delia Duran dichiara che Soleil Sorge non abbia dato molto al reality. Una volta che è stata fatta vedere la modella venezuelana ha sostenuto che il montaggio fosse stato creato ad hoc per lanciare un messaggio sbagliato. A queste parole, come riporta lanostratv.it, Alfonso Signorini sbotta e dichiara: “Voglio ricordarti che se sei qui è merito di Soleil! Non è merito tuo, tra l’altro” e ancora: “E certo, è sempre colpa dei video. Non dire fresconerie dicendo che Soleil non ha fatto nulla.” Il commento del conduttore è stato molto pungente e anche Sonia Bruganelli ha fatto la sua parte: “Ma il livello artistico, no, qual è la forma di cui parli?”. E poi ha sussurrato: “Ah, è brava a colorare?“.

