La 18enne presunta figlia illegittima di Putin è stata presa di mira sui social con minacce e insulti ed è stata costretta a chiudere tutti i social.

Un dramma psicologico per Luiza Krivonogikh che in molti ritengono essere la figlia naturale di Putin che non è stata mai riconosciuta dal presidente. Insulti gravi e di ogni tipo hanno costretto la ragazza ha sparire dai social, a causa dell’invasione del padre in Ucraina.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Minacce e insulti alla presunta figlia illegittima di Putin

“Figlia del demonio, figlia di un criminale di guerra”, queste sono solo gli insulti meno accesi che Luiza Krivonogikh ha ricevuto sui social, per essere considerata la figlia naturale di Putin. La paternità del presidente verso la 18enne non è mai stata confermata in via ufficiale ma tutti la considerano la figlia anche per la somiglianza evidente con il leader.

La ragazza ha dovuto eliminare tutti i suoi profili social proprio a causa delle numerose minacce da parte degli utenti. Come riporta Il Tempo: “Fino al giugno 2013, Putin è stato sposato con Ljudmila Škrebneva, madre delle due prime figlie: Marija Putina, 37 anni, e Ekaterina Putina, 36. Poco prima della separazione ufficiale, il presidente russo avrebbe intrecciato una relazione con Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpionica, modella e politica. Kabaeva, 40 anni, gli avrebbe dato i figli Dimitry nel 2009 e una bambina, di cui non è noto il nome, nel 2012.“

Guarda il video:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG