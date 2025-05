Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Se scappi ti sposo, il film con Julia Roberts e Richard Gere.

Julia Roberts e Richard Gere sono stati protagonisti di alcune commedie sentimentali che sono rimaste nel cuore di molti fan. Una di queste è Se scappi ti sposo, film uscito nel 1999, diretto da Garry Marshall (lo stesso regista di Pretty Woman) che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo e che in tanti rivedono con piacere ogni volta che è trasmesso in TV. Uno degli elementi che caratterizza maggiormente Se scappi ti sposo è la sua colonna sonora: vediamo allora quali sono tutte le canzoni che la compongono.

Se scappi ti sposo: la colonna sonora del film

Qui di seguito ecco tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Se scappi ti sposo:

I Still Haven’t Found What I’m Looking For – U2

Ready To Run – Dixie Chicks

I Love You – Martina McBride

Maneater – Daryl Hall

From My Head To My Heart – Evan and Jaron

Blue Eyes Blue – Eric Clapton

And That’s What Hurts – Daryl Hall & John Oates

Never Saw Blue Like That – Shawn Colvin

You Can’t Hurry Love – Dixie Chicks

You Sang To Me – Marc Anthony

You’re The Only One For Me – Allure

Before I Fall In Love – Coco Lee

Where Were You (On Our Wedding Day)? – Billy Joel

It Never Entered My Mind – Miles Davis

Ripple – Grateful Dead

Quella di Se scappi ti sposo non è certo la colonna sonora più celebre della storia del cinema ma non c’è dubbio sul fatto che abbia contributo al grande successo del film, tanto che alcune delle canzoni vengono immediatamente associate alla pellicola.

Se scappi ti sposo: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Se scappi ti sposo sono Julia Roberts e Richard Gere ma nel cast del film troviamo anche Joan Cusack, Christopher Meloni, Hector Wilson e Rita Wilson.