Nelle scuole americane gli studenti non possono indossare le Crocs: perché vige questo strano divieto? E’ una questione di sicurezza.

Le Crocs, fin dal lancio nel 2002, sono spesso finite al centro del dibattito per questioni legate alla sicurezza di coloro che le indossano. Tuttavia, queste calzature continuano a essere super gettonate, perfino tra gli appartenenti alla Generazione Alpha. Peccato, però, che siano vietate nelle scuole americane.

Le scuole americane vietano le Crocs: il motivo

Le scuole americane, sia in patria che in Italia, prevedono un dress code che tutti gli studenti devono osservare alla lettera. Tra i tanti divieti, uno riguarda le Crocs, calzature lanciate nel 2002 che godono ancora oggi di grande successo. Queste scarpe, molto simili alla classica ciabatta che indossano i medici e il personale delle strutture sanitarie, sono molto amate. Perfino la Generazione Alpha l’ha elette come must have di ogni look.

Il merito di tanto successo è da ricollegare anche allo sfoggio che ne fanno sui social Vip di fama internazionale. Da Rihanna a Justin Bieber, passando per Belen Rodriguez: tutti hanno almeno un paio di Crocs nella cabina armadio. Una moda che, nonostante lo scorrere del tempo, resiste. Il motivo per cui le scuole americane le ha vietate, però, non ha nulla a che vedere con lo stile.

“In realtà è un pericolo per la sicurezza. Esiste il rischio che si sloghino caviglie o cose del genere“, ha dichiarato a Today Stoney Pritchett, preside della Bessemer City High School in Alabama.

La replica di Crocs agli istituti americani

Le scuole americane, quindi, vietano di indossare le Crocs perché ritengono che siano potenzialmente pericolose. Gli studenti, come dimostrano numerosi incidenti, potrebbero cadere e farsi male. Non solo, in caso di pericolo potrebbero creare qualche difficoltà nel camminare in modo veloce.

A confermare la visione dei presidi anche alcuni podologi. La dottoressa Priya Parthasarathy ha dichiarato: “Le Crocs possono facilmente impigliarsi nell’attrezzatura, facendo cadere il bambino o facendogli male al piede o strappandogli un’unghia. Cose che vedo in ufficio ogni giorno“.

In tutto ciò, l’azienda produttrice delle calzature non è rimasta in silenzio. Un portavoce ha sottolineato che i divieti degli istituti Usa sono “sfortunati“, ribadendo che “Classic Clog è una scarpa comoda e casual, adatta all’uso quotidiano. Non siamo, né ci commercializziamo come, un marchio specializzato o performante“.