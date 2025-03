Luna Piena di Sangue del 14 marzo 2025: come e a che ora assistere all’eclissi lunare

Venerdì 14 marzo 2025 si verifica la cosiddetta Luna Piena di Sangue, ossia l’eclissi lunare totale della Luna Piena del Verme.

Uno spettacolo meraviglioso, che in Italia sarà poco visibile ma che sarà comunque possibile osservare. Stiamo parlando della Luna Piena di Sangue del 14 marzo 2025, l’eclissi lunare che si verifica in occasione della Luna Piena del Verme. Vediamo qual è l’orario migliore per alzare gli occhi al cielo.

Cos’è la Luna Piena di Sangue del 14 marzo 2025

Una spettacolare eclissi lunare: così si potrebbe definire la Luna Piena di Sangue del 14 marzo 2025, che arriva dopo la Luna Piena della Neve. Si verifica in occasione della Luna Piena del Verme, quando il Sole, la Terra e la Luna sono più o meno perfettamente allineati. Questo significa che, migliore è l’allineamento dei tre corpi celesti, maggiore sarà l’oscuramento del disco lunare da parte del nostro pianeta. In base alla copertura, quindi, si ha un’eclissi in penombra, parziale o totale.

Il 14 marzo 2025, anche se il fenomeno sarà più o meno visibile in base alla propria posizione geografica, avremo un’eclissi lunare totale. Questo perché il disco lunare entra completamente nel cono d’ombra proiettato dalla Terra, che si frappone fra la stella e il satellite naturale. Per quanto riguarda il nome, invece, Luna Piena di Sangue è legato al colore rossiccio che il nostro pianeta assume durante l’evento astronomico.

Luna Piena di Sangue: gli orari migliori

La Luna di Sangue si verifica venerdì 14 marzo 2025, ma in Italia sarà poco visibile. O meglio, in base alla propria posizione geografica si potrà assistere solo alla fase iniziare dell’eclissi lunare, pertanto assisteremo a un fenomeno parziale. L’evento inizierà intorno alle ore 6:09 del mattino, con orario migliore intorno alle 6:30 al Centro-Sud (tranne una parte della Puglia, dove non sarà visibile) e alle 7:59 al Nord.

A prescindere dalla località in cui ci si trova, sarà comunque possibile assistere all’eclissi grazie alla diretta di Virtual Telescope Project, che a partire dalle 5 del mattino la trasmetterà in streaming con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi. Considerate che il massimo dell’oscuramento si dovrebbe avere intorno dalle 7:59 alle 8:31.