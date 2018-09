Il modo perfetto per poter combattere ansia e stress: scrivere un diario fa bene al nostro benessere psico-fisico. Ecco perché!

Avere un diario personale, o meglio “segreto”, potrebbe essere quasi una salvezza per noi. Mettere nero su bianco parole che non osiamo mai dire ad alta voce è un ottimo modo per liberarsi e ridurre lo stress che si accumula nella quotidianità. Ma scrivere un diario con soli emozioni positive potrebbe diventare la nostra cura contro ansia e stress. Ad affermarlo è uno studio pubblicato sul British Journal of Health Psychology in cui gli autori hanno voluto esaminare 71 partecipanti, tra i 19 e i 77 anni. Ecco come si è svolta la ricerca…

Scrivere un diario aiuta

I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo, composto da 37 persone, ha dovuto scrivere per 3 giorni consecutivi le esperienze più belle della vita per 20 minuti al giorno. Il secondo gruppo, invece, ha dovuto semplicemente raccontare la propria giornata o parlare di argomenti abbastanza neutri e semplici.

Al termine dei giorni, sono stati calcolati i livelli di ansia e stress di tutti i partecipanti: chi ha scritto solo emozioni positive ha riscontrato livelli di ansia inferiori rispetto a chi ha parlato di argomenti neutri.

Secondo gli esperti, quindi, scrivere un diario aiuta molto a combattere lo stress e a ridurre i livelli di ansia che ci accompagnano in alcuni periodi della nostra vita. Avere un diario, inoltre, è gratuito e occorrono solo 20 minuti al giorno per poter ritrovare il proprio benessere psico-fisico e allontanare lo stress. L’importante è mettere nero su bianco solo le emozioni positive e, quindi, gli eventi più belli della nostra vita e scrivere quali sono stati i momenti più felici e sereni che abbiamo vissuto fino a quel momento. Ogni tanto ricordarsi delle cose belle e mettere da parte la negatività può essere solo che un bene.

