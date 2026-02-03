Addio alla Terra, scoperto un nuovo pianeta: ma c’è un dettaglio inquietante che nessuno sta dicendo

Si chiama HD 137010 b ed è il nuovo pianeta abitabile che è stato scoperto da un team di scienziati: si trova a 146 anni luce dalla Terra.

Un gruppo di scienziati internazionale ha scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile, che si trova a 146 anni luce dalla Terra. Una distanza che a noi appare enorme, ma che secondo gli esperti non è così eccessiva come sembra. Scopriamo dove si trova e com’è.

Scoperto nuovo pianeta potenzialmente abitabile: i dettagli

Tra qualche anno, forse, potremmo decidere di vivere su un altro pianeta che non sia la Terra. Se tutto ciò dovesse diventare realtà, il merito sarebbe di un team di ricercatori internazionale, studiosi provenienti dall’Australia, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dalla Danimarca. Sono stati loro, infatti, a scoprire un nuovo ‘mondo’ potenzialmente abitabile.

Si chiama HD 137010 b ed è venuto alla luce grazie all’analisi dei dati raccolti nel 2017 dalla missione estesa del telescopio spaziale Kepler (K2). Stando a quanto sostengono i ricercatori, questo nuovo pianeta è molto simile alla Terra, soprattutto per la grandezza (6% in più rispetto al mondo che ci ospita), e si trova in una zona che potrebbe garantire condizioni di vita adatte agli esseri umani. Sembra, infatti, che potrebbe assicurare la presenza di acqua liquida.

Dove si trova il nuovo pianeta?

Il nuovo pianeta HD 137010 b si trova a circa 146 anni luce dalla Terra. Al momento, è bene sottolinearlo, resta potenzialmente abitabile perché non ci sono certezze sulle sue condizioni di vita che potrebbe garantire. Sembra che lo scoglio più grande sia la temperatura, stimata anche al di sotto dei -70°C.

Se così fosse, HD 137010 b sarebbe paragonabile più a Marte che alla Terra. In ogni modo, resta un pianeta di dimensione terrestre, molto più vicino a noi rispetto a quelli scoperti in passato.