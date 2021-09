Le parole pronunciate dal cantante dopo aver scoperto la verità dietro un commento scritto in tempo reale.

Piccolo scherzo durante la diretta Instagram di Fedez e Chiara Ferragni: mentre la celebre coppia è intenta a parlare con i followers. la loro attenzione viene catturata da un commento inaspettato: “Ciao Fede! Sta per nascere mio figlio ma sto seguendo la diretta, ti ringrazio, un saluto!“. La reazione è immediata: il cantante rap, incredulo, gli dice “ti chiamo subito” per avere conferma, anche se con qualche timore sulle parole che sentirà.

“Ciao! Ma è vero che tuo figlio sta nascendo?” è quello che chiede subito all’uomo sorridente che appare in videochiamata, che alla vista dei due vip esclama stupito: “Oddio non ci credo che spettacolo!“. Fedez, ancora più confuso, ripropone la domanda: “Ma dove sei? Tuo figlio sta nascendo o no?“. La risposta è assolutamente sconvolgente: “No non è vero! Sto a lavoro!“. “Ma dai! Sei stato sgamato così!” è tutto quello che riesce a dire il conduttore di Lol. E la chiamata viene interrotta, lasciando il focus sui volti sbalorditi sulla coppia. “Siamo stati truffati“, commentano ironicamente insieme, seppur con una nota di amaro in bocca.

Qui vi proponiamo il video, per farvi due risate.