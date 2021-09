La conduttrice televisiva ha deciso di condividere con i suoi fans l’emozione per la nascita della figlia.

Pochi minuti fa Michela Coppa, conduttrice per la televisione e ora neomamma, ha postato su Instagram un post dolcissimo dedicato alla sua bambina appena nata, Fara Alma. La vediamo in foto, sorridente e serena, mentre tiene tra le braccia la neonata, coperta da un tenero cappelletto e un lenzuolino. Lo scatto sta facendo impazzire gli utenti, che la stanno sommergendo di likes e commenti per congratularsi con lei.

Nella didascalia, la dedica alla bambina: “Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa! Abbiamo lottato insieme sin da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti, nascendo anche prima di una settimana! Sono bastate solo 12 ore di rottura dalle acque per guardarti negli occhi, sei piena di vita e di capelli!“

Dopo aver espresso l’amore per la figlia, Michela Coppa ringrazia anche i suoi followers: “Grazie a tutti per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!“. La bambina, chiaramente primogenita, è nata dall’amore tra la conduttrice radiofonica e il compagno Christian Milia, un imprenditore di origini siciliane. Non possiamo che augurare tanta felicità ai neogenitori e un grande benvenuto alla piccola Fara Alma!

Ecco a voi il post: