Scappa – Get Out: ecco le location del film di Jordan Peele

Scappa – Get Out è stato il film che ha segnato l’esordio alla regia del Premio Oscat Jordan Peele: ecco le location del film.

Dal debutto al Premio Oscar: un percorso questo che per molti artisti è lungo e tortuoso. Molto spesso non arriva neanche a compimento. Ci sono poi delle eccezioni, quelle in cui dall’esordio al grande successo internazionale e alla statuetta più ambita del mondo del cinema il passo è molto breve: è il caso questo di Jordan Peele. Nel 2017 è arrivato nelle sale cinematografiche Scappa – Get Out, il suo primo film da regista, pochi mesi ha ricevuto proprio l’Oscar alla Miglior sceneggiatura originale (sempre scritta da lui), oltre a essere candidato a quello per il Miglior Film. Vediamo ora quali sono le location del film.

Scappa – Get Out: le location del film

Le vicende narrate in Scappa – Get Out sono ambientate in una misteriosa villa, dove abitano i genitori della fidanzata del protagonista, il fotografo afroamericano Chris Washington. Dove si trova questa villa? A Mobile, un comune dell’Alabama: quella che vediamo è la Barton Academy.

Mobile non è però l’unico comune dello stato dell’Alabama che ha ospitato il regista Jordan Peele, i suoi attori e gli altri addetti ai lavori per le scene di Scappa – Get Out: il film horror è stato infatti anche girato nella città di Fairhope.

https://www.facebook.com/ScappaGetOut/

Scappa – Get Out: il cast del film

Il protagonista principale di Scappa – Get Out è Daniel Kaluuya (attore che ha successivamente recitato anche nel film del Marvel Cinematic Universe, Black Panther).

Accanto a lui troviamo Allison Williams, un’altra quasi debuttante nel mondo del cinema, in precedenza aveva infatti recitato per lo più in serie TV. Il cast del film è poi completato da Bradley Whitford, Catherine Kenner, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel e Lil Rel Howery.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ScappaGetOut/