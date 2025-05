Vasco Rossi: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Vasco Rossi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Tutto pronto per il Vasco Live 2025. Il nuovo tour di Rossi toccherà alcune delle città più importanti d’Italia e, ovviamente, le location saranno in grado di contenere i suoi tantissimi fan. Scopriamo dove e quando sono in programma i concerti e le canzoni che porterà in scaletta.

Vasco Rossi, le date del tour 2025

Come sempre, almeno quando si parla di Vasco Rossi, c’è grande attesa per il tour 2025. Il rocker di Zocca ha scelto ancora una volta di allestire i suoi concerti all’interno di alcuni degli stadi italiani più importanti. La scaletta conterrà alcune delle sue canzoni più belle di sempre, ma l’artista riserva sempre qualche sorpresa.

La data zero è fissata per il 27 maggio allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia), mentre la tappa conclusiva è in programma per il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Vasco Rossi:

27 maggio – Stadio Comunale, Bibione (VE);

31 maggio e 1 giugno – Stadio Olimpico, Torino;

5 e 6 giugno – Visarno Arena, Firenze;

11 e 12 giugno – Stadio Dall’Ara, Bologna;

16 e 17 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

21 e 22 giugno – Stadio San Filippo, Messina;

27 e 28 giugno – Stadio Olimpico, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025 Vasco Rossi porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: