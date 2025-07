The Kolors: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei The Kolors: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in tutta Italia.

Dopo il successo registrato al Festival di Sanremo con la canzone Tu con chi fai l’amore, i The Kolors si concedono ai fan con un tour 2025 che toccherà alcune delle location italiane più belle. Scopriamo tutte le date dei concerti e la scaletta che porteranno in scena.

The Kolors, le date del tour 2025

Tutto pronto per il The Kolors summer tour 2025, la tournée che porterà la band capitanata da Antonio Fiordispino in giro per l’Italia. Durante i concerti, il gruppo si esibirà con una scaletta composta da canzoni sia vecchie che nuove, così da ripercorrere la loro carriera insieme ai fan. La data zero è fissata per l’11 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 16 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Di seguito, le date e le location del tour 2025 dei The Kolors:

11 luglio – Anfiteatro delle Cascine, Firenze;

27 luglio – Castello Carrarese, Este (PD);

2 agosto – Scalinata di San Bernardino, L’Aquila;

9 agosto – Auditorium di Mediterraneo, Marina di Modica (RG);

12 agosto – Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate (SA);

19 agosto – Fortezza di Mont’Alfonso, Castelnuovo di Garfagnana (LU);

9 settembre – Carroponte, Sesto San Giovanni (MI);

16 settembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, i The Kolors porteranno in scena i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: