La macchina automatica per la pasta fresca: praticità e gusto in cucina

Sul mercato, si può acquistare una macchina automatica per fare la pasta fresca: accessorio pratico, perfetto in cucina.

Fare la pasta fresca in casa non è mai stato così semplice, in quanto le macchine automatiche di nuova generazione, sempre più compatte, versatili e intuitive, permettono, in pochi passaggi, di preparare tagliatelle, ravioli e spaghetti fatti in casa, nel rispetto della tradizione ma con un tocco di tecnologia che non guasta, soprattutto quando non si ha molta manualità. Come funziona la macchina per la pasta fresca e quali formati permette di realizzare.

Cosa sono e come funzionano le macchine automatiche per pasta fresca

Le macchine automatiche per pasta fresca sono elettrodomestici progettati per impastare, stendere e tagliare la pasta.

I modelli più recenti, pensati per l’uso domestico, fanno leva su un sistema di impasto automatico: è sufficiente inserire gli ingredienti – ossia farina e uova, o acqua nel caso di impasti senza uova – per ottenere in pochi minuti un composto omogeneo pronto per essere trasformato in diversi formati.

Pasta spaghetti acqua

Una volta completata la fase di impasto, il motore interno spinge la pasta attraverso trafile intercambiabili che modellano l’estrusione in spaghetti, fettuccine, lasagne e molti altri formati.

Alcuni modelli, inoltre, offrono anche accessori per realizzare ravioli, gnocchi e pasta sfoglia. Il processo avviene in un unico contenitore e, per tale ragione, si riducono al minimo di sprechi. Inoltre, tali modelli sono anche facili da pulire, in quanto i componenti sono estraibili e lavabili.

I formati realizzabili: dalle tagliatelle ai ravioli ripieni

I modelli di fascia medio-alta, oggi presenti sul mercato, permettono di realizzare oltre dieci formati differenti grazie alle trafile intercambiabili.

Tra le forme più utilizzate, ci sono quelle per preparare spaghetti, linguine, tagliatelle, fettuccine, lasagne, pappardelle e vermicelli. Le varianti più sofisticate hanno anche trafile per pasta corta, ad esempio penne e fusilli, nonché accessori dedicati alla creazione di ravioli ripieni, con formine integrate e serbatoi per l’inserimento automatico del ripieno.

Alcune macchine consentono anche di utilizzare farine alternative – quelle, ad esempio, di grano saraceno, integrale e di legumi – per realizzare impasti personalizzati, ideali per chi segue diete particolari o desidera sperimentare sapori nuovi.