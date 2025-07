Chi ha la carta Pokémon firmata da Papa Leone possiede un tesoro: ecco quanto vale

Quanti amano i Pokémon si saranno di certo imbattuti sui social in una carta più unica che rara. Stiamo parlando del Popplio firmato da Papa Leone. Un oggetto da collezione che, grazie all’autografo del pontefice, assume un valore non indifferente.

Nelle scorse ore, un utente di nome ItsMeKingTheo, ha pubblicato su X due foto che hanno subito catturato l’attenzione del popolo social. La prima immortalava una carta Pokémon con la firma di Papa Leone e l’altra un ragazzo in udienza dal pontefice. A didascalia aveva scritto: “Il mio amico si è fatto firmare la sua carta Pokémon Popplio da Papa Leone“.

Le immagini sono diventate virali in un lampo, tanto che sono arrivate anche a un’utente danese di nome Farcai che ha subito smentito le parole di ItsMeKingTheo. A quanto pare, le foto, quindi pure la carta Pokémon, non sono del creator che per primo l’ha rese virali su X, ma di un altro: “Il proprietario del Popplio è un capolega nella mia città ed è un mio caro amico“.

A prescindere dalla paternità, una cosa è certa: la carta Pokémon con la firma di Papa Leone è una vera e propria rarità. Non solo per l’autografo, ma anche per il fatto che lo stesso sia stato fatto su un personaggio il cui nome rimanda alla pronuncia inglese del pontefice, ossia Pope Leo.

This guy stole my friend's pictures of his Popplio. Idk who the man in the 2nd pic is but it ain't my friend who got his Popplio signed. The Popplio owner is a league leader in my city and my good friend.



Seeing his photos get stolen leaves a bad taste in my mouth. https://t.co/8zuqcwp2C9 pic.twitter.com/7qsN85NOQV