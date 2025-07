2000 euro di bonus, è un record: come richiedere questo straordinario contributo

Bonus fino a 1.955 euro: confermata la maxi detrazione per lavoratori e pensionati. Come fare la richiesta.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato uno degli aiuti economici più importanti degli ultimi anni, che consiste in una detrazione fiscale che può raggiungere anche i 1.955 euro. Si tratta, dunque, di un sostegno che funge da aiuto per tanti italiani, i quali hanno un reddito basso o medio-basso. Un contributo che è erogato direttamente in busta paga o in sede di dichiarazione dei redditi. Scopriamo, dunque, questo bonus di quasi 2000 euro e come ottenerlo.

Come funziona questo bonus che arriva anche fino a 2000 euro: detrazione, importi e soglie

Tale contributo prevede una detrazione riconosciuta in automatico, mese per mese, oppure in sede di conguaglio annuale con la dichiarazione dei redditi.

L’importo cambia in base al reddito complessivo: nello specifico, dunque, chi ha un reddito da lavoro dipendente fino a 15.000 euro può beneficiare dell’intera somma, pari a 1.955 euro. Per redditi compresi tra i 15.001 e i 28.000 euro, l’agevolazione si riduce, arrivando ad un minimo di 1.910 euro.

bonus

Per i pensionati, i calcoli seguono un criterio analogo ma con formule diverse. Anche in questo caso, però, il massimo beneficio è riconosciuto a chi percepisce un reddito annuo fino a 8.500 euro, mentre per redditi superiori l’importo è ridotto in maniera progressiva.

Chi non ha beneficiato della detrazione nel corso del 2024 – ad esempio perché non presente in busta paga e/o sul cedolino della pensione – potrà riceverla sotto forma di rimborso fiscale a partire da luglio 2025, direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Una contributo per sostenere le famiglie

Visto che, negli ultimi anni, l’inflazione è aumentata notevolmente, con conseguente innalzamento dei prezzi e l’abbassamento del potere d’acquisto, tale detrazione può essere un buon aiuto per le famiglie.

Certo, non risolve tutti i problemi economici, ma per molte famiglie è una boccata d’ossigeno importante.

Il provvedimento si inserisce tra le strategie adottate dal Governo per sostenere le fasce più deboli della popolazione.