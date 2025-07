Simone Cristicchi: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Simone Cristicchi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Simone Cristicchi si prepara a girare l’Italia con il suo tour dell’estate 2025. Si chiama Dalle tenebre alla luce e vedrà l’artista ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera: dagli esordi con Fabbricante di canzoni a Quando sarai piccola. Scopriamo tutte le date dei concerti e la scaletta che ha preparato per i fan.

Simone Cristicchi, le date del tour 2025

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con Quando sarai piccola, canzone che gli ha fatto conquistare il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi si prepara per il Dalle tenebre alla luce summer tour 2025. Un serie di concerti in giro per l’Italia, nel corso dei quali l’artista ripercorrerà tutta la sua carriera.

La data zero è fissata per il 12 luglio al Forte di Bard, comune della Valle d’Aosta, mentre la tappa conclusiva è in programma per l’11 agosto al Parco Archeologico di Paestum, in provincia di Salerno. Di seguito, le date e le location del tour 2025 di Simone Cristicchi:

12 luglio – Forte di Bard, Bard (AO);

19 luglio – Teatro Romano, Verona;

20 luglio – Anima Festival, Cervere (CN);

22 luglio – Teatro Romano, Fiesole (FI);

30 luglio – Piazza Grande, Palmanova (UD);

2 agosto – La Versiliana, Marina di Pietrasanta (LU);

7 agosto – Stupor Mundi Festival, Mesagne (BR);

11 agosto – Parco Archeologico, Paestum (SA).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Simone Cristicchi porterà in scena i suoi più grandi successi. Ad accompagnarlo sul palco lo Gnu Quartet, composto da Giuseppe Tortora, Raffaele Rebaudengo, Francesca Rapetti e Roberto Izzo. Ecco quale sarà la scaletta: