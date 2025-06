Luchè: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Luchè: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Luca Imprudente, in arte Luchè, è pronto per il suo tour 2025. I concerti del rapper napoletano, tutti con una scaletta studiata ad hoc, sono stati programmati in location o festival italiani molto importanti. Scopriamo tutte le date e le canzoni che porterà in scena.

Luchè, le date del tour 2025

Tutto pronto per il Summer Tour 2025 di Luchè. Il rapper napoletano approfitta dei concerti per presentare ai fan alcuni brani della sua ultima fatica discografica, Il mio lato peggiore. Ovviamente, la scaletta contiene anche alcuni dei suoi successi più amati. La data zero è fissata per il 5 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Luchè:

5 giugno – Stadio Maradona, Napoli;

22 luglio – Termoli Summer Festival, Termoli (CB);

24 luglio – Rock in Roma, Roma;

8 agosto – Versus Festival, Riccione (RN);

16 agosto – Raffo Parco Gondar, Gallipoli (LE);

21 agosto – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS);

29 agosto – Castellammare Music Fest, Castellammare del Golfo (TP);

4 settembre – Beat Festival, Empoli (FI);

15 settembre – Unipol Forum, Milano.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Luché porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: