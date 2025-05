Irene Grandi: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Irene Grandi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in giro per l’Italia.

Un tour speciale, quello che Irene Grandi ha programmato per il 2025. La cantante festeggia i primi 30 anni di carriera con una serie di concerti che la porteranno a esibirsi in alcune delle città più importanti d’Italia. Scopriamo la scaletta e le date della tournée.

Irene Grandi, le date del tour 2025

Per festeggiare “30 anni in tour”, Irene Grandi girerà l’Italia in lungo e in largo portando in scena una scaletta con tutte le sue canzoni più belle. I concerti di Fiera di me 2025 – questo il nome che l’artista ha scelto per la tournée – si aprono il 31 maggio a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 9 agosto a Giovinazzo, in provincia di Bari.

Via social, la cantante ha descritto così lo spettacolo che ha preparato per i suoi fan: “Racconta tutta la mia storia musicale e mi rende felice“. Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Irene Grandi:

31 maggio – FestivaLOVE 2025 Piazza Fiume, Scandiano (RE);

12 giugno – Arena Magaplex Stardust OASI, Tortona (AL);

28 giugno – Piazza San Giovanni, San Giovanni (SS);

26 luglio – Estate Teatrale Veronese Teatro Romano, Verona;

31 luglio – Festival Entroterre Giardini della Rocca, Bertinoro (FC);

5 agosto – Lungomare Giuseppe Giardina, Cefalù (PA);

8 agosto – Piazza Cuba, Pineto (TE);

9 agosto – Piazza Vittorio Emanuele, Giovinazzo (BA).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Nei concerti del tour 2025, Irene Grandi porterà in scena i suoi più grandi successi e alcuni brani nuovi. Ecco quale sarà la scaletta: