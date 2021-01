Dall’11 gennaio è disponibile gratis in farmacia il saturimetro: ecco chi può richiedere lo strumento utile per capire se si hanno problemi a livello respiratorio.

Saturimetro gratis in farmacia? Da oggi sì. Per combattere il Covid arriva un’altra importante iniziativa, stavolta opera della Società italiana di pneumologia in collaborazione con Federfarma. Dall’11 gennaio è iniziata la distribuzione di circa 30mila saturimetri in maniera gratuita nelle farmacie italiane. L’annuncio è stato dato all’Ansa da Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia. Un’iniziativa importante per prevenire le complicazioni gravi legate al contagio da Covid.

Saturimetro gratis in farmacia per prevenire il Covid

Strumento poco conosciuto ai più fino allo scoppio della pandemia, il saturimetro è diventato negli ultimi mesi un caro amico per molti di noi. Si tratta infatti di un oggetto molto utile per cercare di prevenire le complicazioni più gravi legate al contagio da Coronavirus.

Saturimetro

Con questo strumento è infatti possibile capire se abbiamo complicazioni a livello respiratorio che potrebbero richiedere l’intervento di personale specializzato. Grazie a questo piccolo apparecchio possiamo infatti rilevare la quantità di ossigeno nel sangue. Insomma, è uno degli strumenti più utili per cercare di capire se siamo soggetti realmente a rischio o meno. Ecco perché la distribuzione gratuita è un passo molto importante nella lotta al Covid.

Chi può richiedere il saturimetro gratis

A chi si rivolge l’iniziativa promossa dall’11 gennaio? A tutte quelle famiglie in cui vi sia almeno un membro affetto da patologie respiratorie. Attualmente sono 1200 le farmacie che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di 30mila saturimetri a disposizione, come spiegato da Luca Richeldi all’Ansa. Chi non dovesse riuscire a ottenerlo può comunque avere la possibilità di effettuare un test gratuito del livello di ossigeno nel sangue direttamente nella propria farmacia di fiducia. In alternativa, è possibile acquistare l’apparecchio su Amazon o presso altri rivenditori al prezzo di circa 30 euro.