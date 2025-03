Sarah Toscano a Verissimo rompe il silenzio e rivela la verità sul presunto flirt con Fedez: “Fa male”, il racconto.

Nella puntata Verissimo andata in onda domenica 2 marzo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è stata Sarah Toscano, l’ex vincitrice di Amici reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Oltre a parlare di musica, durante l’intervista non sono mancate domande sulla sua vita privata. Infatti, nelle ultime settimane la cantante è finita sotto i riflettori a causa di voci di gossip che la vedevano coinvolta in un presunto flirt con Fedez.

A Verissimo, la giovane cantante ha finalmente svelato la verità riguardo queste voci. Scopriamo che cosa ha detto.

Sarah Toscano su Fedez: “Fa male”

Nel corso dell’intervista, la Toscano ha dichiarato che non c’è mai stato nulla tra lei e il rapper, e ha ribadito che si tratta solo di pettegolezzi.

“Fa male quando si commenta la tua vita privata, soprattutto quando si tratta di cose che non sono mai successe” ha dichiarato la cantante che ha spiegato come il gossip faccia parte del gioco, ma a volte possa risultare dannoso.

Non solo gossip su Fedez, ma anche su Matteo Berrettini, il famoso tennista italiano.

Infatti, in un’intervista a Style Magazine, la cantante aveva espresso ammirazione per Berrettini, non solo dal punto di vista professionale, ma anche estetico. Sebbene i due si siano scambiati alcuni like e commenti sui social, la cantante ha voluto chiarire che tra loro non c’è nulla di romantico.

Qui il video dell’intervista.

A Verissimo, Sarah ha scherzato sulla situazione: “Gli hai detto ti amo? No ragazzi, è solo una stima reciproca“. Ha anche aggiunto di essere una grande fan del tennis e di avere molti altri miti nel mondo dello sport.

Sarah Toscano e la critica contro la violazione della privacy

Nel corso della sua intervista, Sarah Toscano ha evidenziato quanto sia difficile gestire i pettegolezzi, specialmente quando questi danneggiano la propria immagine. La cantante ha fatto riferimento alla necessità di mantenere il rispetto della propria privacy e di non alimentare false voci.

“A volte, le cose nascono e si diffondono, ma il rispetto per la verità è fondamentale” ha concluso.