Sarabanda Celebrity: ecco chi sono i vip protagonisti e molto altro

Su Italia 1 va in onda Sarabanda Celebrity: lo storico gioco musicale condotto da Enrico Papi torna con protagonisti i vip.

Sarabanda è stato uno dei giochi televisivi più amati dagli italiani tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. I suoi campioni sono ancora ricordati con affetto dai tanti telespettatori che si sintonizzavano su Italia 1 per seguire il programma condotto da Enrico Papi. Ora il game show è punto a tornare in una nuova versione, Sarabanda Celebrity (sempre condotto da Enrico Papi), con dei concorrenti vip pronti a mettere alla prova la propria cultura musicale e sfidarsi nei vari giochi: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity: quanto va in onda

Sarabanda Celebrity va in onda a partire da domenica 25 maggio in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21.11 circa. Oltre che in diretta Tv su Italia 1, Sarabanda Celebrity può essere visto anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Enrico Papi

Sarabanda Celebrity: i concorrenti vip

Come detto in precedenza, i protagonisti di Sarabanda Celebrity sono una serie di concorrenti vip che si sfidano nei vari giochi. I concorrenti sono divisi in due squadre, quella maschile e quella femminile. La squadra maschile è composta da Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical. Quella femminile è invece composta da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti.

Sarabanda Celebrity: i giochi

Nel corso delle varie puntate di Sarabanda le due squadre di concorrenti vip si sfideranno in vari giochi fino ad arrivare a quello finale, l’iconico 7×30: i concorrenti avranno 30 secondi a disposizione per indovinare sette brani e aggiudicarsi il montepremi finale.

I vari giochi che precedono quello finale permetteranno di accumulare più punti possibile e jolly per poter affrontare nel migliore dei modi il 7×30.