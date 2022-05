Dopo l’incidente “piccante” di cui è stata protagonista al Maurizio Costanzo Show, la Bonas di Avanti un altro si è vista inondata di messaggi piccanti su Telegram da numeri sconosciuti.

La Bonas di Avanti un altro, nonché ex Madre e Natura di Ciao Darwin, è stata protagonista di un episodio spiacevole. Sempre al Maurizio Costanzo Show, dove giorni prima è stata protagonista di un incidente hot, Sara Croce rivela che qualcuno abbia fatto girare il suo numero su Telegram. Da qui pare che sia stata inondata da messaggi piccanti che la modella non ha gradito.

Le dichiarazioni di Sara Croce

Una foto di Sara Croce

Come riporta Blogtivvu: “

Ad incalzare Sara Croce è stato il padrone di casa Maurizio Costanzo: “Scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?”. La Bonas, nota per la sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis ha spiegato, tra l’imbarazzo: “Ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram. “

A questo punto la showgirl continua: “Non è stato bellissimo perché sono stata riempita di messaggi da chiunque. Ho il telefono con me adesso ma non ho ancora cambiato numero, non so se farlo…” Poi rivela: “Fanno commenti molto piccanti, diciamo… su di me…“. Nonostante non abbia perso mai il sorriso, la Bonas sembrava davvero infastidita e triste di questi messaggi e non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Infondo, non farebbe piacere a nessuno ricevere questo tipo di attenzioni sgradevoli da sconosciuti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG