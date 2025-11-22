“In mezzo a un desiderio, cade una stella”: Sant’Allegria di Ornella Vanoni e Mahmood, testo e significato

Sant’Allegria di Ornella Vanoni e Mahmood: ecco il significato e testo completo della canzone, pubblicata il 13 dicembre 2024.

Con la pubblicazione del 13 dicembre 2024, Sant’Allegria ha segnato un momento significativo nel percorso artistico di Ornella Vanoni, impreziosito dalla collaborazione con Mahmood. La produzione curata da Fugazza & Marcello Guava sostiene con delicatezza un testo carico di suggestioni emotive, lasciando emergere tutte le sfumature interiori del brano. Alla luce della scomparsa dell’artista avvenuta nel novembre 2025. Ecco il significato e il testo della canzone.

Sant’Allegria di Ornella Vanoni e Mahmood: il significato

Sant’Allegria di Ornella Vanoni e Mahmood è un brano ricco di simbolismi e contrasti emotivi, che si muove tra speranza, dubbio e attesa. La canzone si apre con un’immagine di ascesa: “E sale e sale e risale più a fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle“. Questo verso evoca la ricerca di qualcosa di più grande, una salita verso sogni e desideri che brillano ma restano lontani.

Ecco, il video della canzone:

La discesa della sera introduce la malinconia: “Scende e scende la sera, ma è così breve stasera“. Il tempo fugge, e la “nera riviera” diventa metafora di un luogo interiore dove “c’è chi spera e chi va“.

Ma è nel cuore del ritornello che emerge il momento più toccante e ancora più significativo: “In mezzo a un desiderio cade, cade una stella“.

Questa immagine, alla luce della morte di Ornella Vanoni nel novembre 2025, acquista un valore simbolico potente. Come una stella che si spegne mentre un desiderio è ancora vivo, la sua voce rimane, ma l’artista ci ha lasciati.

Il brano diventa così una sorta di commiato poetico, una preghiera che chiede alla gioia e all’amore di restare: “Sant’allegria, sant’amore che vai via“.

La chiusura del brano, con l’immagine del “sereno arcobaleno, da dolore a dolore“, racchiude tutta la dualità emotiva della canzone. Anche nel dolore, può esistere bellezza. Ma quella bellezza resta fragile, sospesa.

Sant’Allegria di Ornella Vanoni e Mahmood: il testo

E sale e sale e risale più a fior di pelle

In cima a una montagna piena, piena di stelle

Scende e scende la sera, ma è così breve stasera

Nera, nera riviera, c’è chi spera e chi va

Continua per il testo integrale