Sant’Angelo di Roccalvecce, noto come “Il Paese delle Fiabe”: la storia di un piccolo comune in provincia di Viterbo salvato dai murales.

A quasi un’ora e mezza da Roma si trova Sant’Angelo di Roccalvecce un piccolo comune in provincia di Viterbo ribattezzato anche come “Il Paese delle Fiabe” ma perché è chiamato così? Perché in ogni borgo di questo piccolo posto è stato realizzato un murales raffigurante alcuni dei personaggi delle fiabe più famose e amati dai bambini di tutto il mondo.

Sant’Angelo di Roccalvecce: i murales sulle fiabe

Volete far vivere ai vostri figli la magia di una fiaba a grandi dimensioni o semplicemente avete voglia di fare un tuffo nel passato all’età della spensieratezza e delle favole? Allora vi consigliamo un posto che si trova in Italia e poco distante dalla Capitale: Sant’Angelo di Roccalvecce. Qui grazie all’intervento di Gianluca Chiovelli, un cittadino del posto, è nata un’associazione culturale che ha arricchito ogni borgo del paese con i protagonisti di fiabe indimenticabili.

Il primo murales è stato inaugurato il 27 novembre del 2017 nella piazza principale di Sant’Angelo di Roccalvecce e raffigura Alice nel Paese delle Meraviglie. L’ orologio sul dipinto segna le 11 e 27 minuti e cioè l’ora esatta dell’inaugurazione. Ormai in tutte le strade di questo comune in provincia di Viterbo, si possono trovare oltre venti murales come: Pinocchio, Il brutto anatroccolo, Peter Pan, Hansel e Gretel, Il libro della giungla, La fabbrica di Cioccolato, Alì Babà e i quaranta ladroni, Pollicina, La bella Addormentata e tanti, tanti altri ancora. Questo progetto è stato interamente finanziato dall’Associazione e dai residenti del posto.

Più di 20 murales a Sant’Angelo di Roccalvecce

Il progetto, partito alla fine del 2016, inizialmente prevedeva solamente 12 murales ma l’iniziativa ha avuto così tanto successo che in poco tempo, i disegni si sono più che raddoppiati. Questo ha anche generato turismo e una nuova economia al paese, tanto che sono stati aperti nuovi bed and breakfast ma anche nuove attività.