Tony Effe perde le staffe dopo l’esibizione a Sanremo 2025: il rapper si infuria, il Festival per lui può anche finire qui.

Nella serata di ieri, 13 febbraio, si è tenuta la terza puntata del Festival di Sanremo 2025 e, tra gli artisti in gara, si è esibito anche Tony Effe con il brano Damme na mano. Stavolta, al contrario della prima serata, il trapper si è presentato con i suoi tatuaggi in faccia, senza coprirli come ha fatto martedì.

Ma dopo l’esibizione Effe era su tutte le furie e si è sfogato duramente ai microfoni di Rai Radio2. Infatti, una scelta della produzione lo ha fatto infuriare. Scopriamo che cosa è successo.

Tony Effe furioso: “Me l’hanno fatta togliere”

Il rapper, noto per il suo stile distintivo e i suoi iconici gioielli, si è presentato alla seconda serata del Festival senza la collana che solitamente indossa. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan e che lo stesso Tony Effe ha evidenziato con rabbia nell’intervista post-esibizione.

“Sono arrabbiatissimo. Mi hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedetelo a loro. Sono inca**to nero, non scherzo, sono davvero arrabbiato” ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 2, lasciando intendere un forte disappunto verso le direttive del Festival.

Qui il video dell’intervista.

Tony Effe arrabbiato perché non ha potuto portare la sua collana sul palco. #Sanremo2025 pic.twitter.com/gklpyUqY7Q — Trash Italiano (@trash_italiano) February 14, 2025

L’episodio non si è concluso con l’intervista alla radio. Ospite del DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, Tony Effe ha ribadito la sua frustrazione, e ha dichiarato: “Per me Sanremo è finito oggi, fine“. Il conduttore ha provato a stemperare la tensione, ma il rapper ha mantenuto un atteggiamento visibilmente contrariato.

Il ritorno alle origini e il duetto con Noemi

Dopo la prima serata, in cui si era presentato con i tatuaggi coperti e un look più sobrio, Tony Effe è tornato a mostrarsi nella sua versione più autentica, sfoggiando addominali e tatuaggi in vista. Nel corso dell’intervista, ha anche spiegato la scelta del suo duetto con Noemi, svelando di voler rendere omaggio a Franco Califano.

Nonostante la rabbia e il duro sfogo, i fan restano in attesa di vedere come si evolverà la sua partecipazione al Festival. Tony Effe tornerà sui suoi passi o Sanremo 2025 si concluderà davvero per lui in anticipo? Lo scopriremo stasera.