Chi sono i favoriti per la vittoria di Sanremo 2024? Rispetto a qualche giorno fa, i nomi sono cambiati: ecco chi c’è sul podio.

Sanremo 2024 si avvicina e com’è normale che sia i bookmakers preparano i loro pronostici. Dal giorno dell’annuncio dei Big in gara ad oggi, i nomi dei favoriti per la vittoria sono cambiati. Il motivo? L’ascolto in anteprima delle canzoni e le relative pagelle.

Sanremo 2024, i favoriti per la vittoria sono cambiati dopo gli ascolti delle canzoni

Nei giorni scorsi, le principali testate giornalistiche italiane hanno avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2024. Come vuole la tradizione, poco dopo sono uscite le pagelle con le prime impressioni. Queste ultime, a quanto pare, hanno influenzato le quotazioni dei bookmakers, visto che i favoriti per la vittoria sono cambiati.

Dopo che sono stati annunciati i nomi dei 30 cantanti in gara, i papabili candidati alla vittoria erano tre: Mahmood, i Negramaro e Annalisa. Di questi tre artisti, oggi ne rimane solo una: la voce di Bellissima. Per i maggiori siti di scommesse, a trionfare a Sanremo 2024 sarà uno tra: Annalisa, Alessandra Amoroso, Geolier e Angelina Mango.

Bookmakers: le quotazioni dei favoriti

Secondo Snai, a vincere Sanremo 2024 sarà Annalisa, quotata a 3.50. Dietro di lei ci sono: Alessandra Amoroso a 4.50 e Angelina Mango e Geolier, entrambi a 5.50. Non cambiano di tanto le quotazioni di Sisal, che piazza al primo posto Annalisa. Subito dopo troviamo Geolier e Alessandra Amoroso, entrambi a 5.00, e Angelina Mango a 6.00. Per Goldbet, infine, trionfa Annalisa (3.50), seguita da Geolier e Angelina (5.00) e Amoroso (8.00). Ricordiamo che si tratta di previsioni, statistiche, e la vittoria degli artisti citati non è garantita.