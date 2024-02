Mancano alcuni giorni a Sanremo 2024 ma già arriva la prima polemica. Un artista avrebbe rifiutato una intervista. Di chi si tratta.

Iniziano i primi problemi per Amadeus in vista di Sanremo 2024. In queste ore, infatti, è scattata la polemica dopo che un giornalista avrebbe “denunciato” il comportamento di un artista che non si sarebbe concesso per un’intervista. Sul web è partito il toto nomi.

Sanremo 2024, prima polemica all’Ariston

Amadeus

Mancano pochi giorni all’inizio di Sanremo 2024 che partirà martedì 6 febbraio ma è già tempo di polemiche. Infatti, un misterioso artista si starebbe prendendo la scena, soprattutto sul web, per non essersi concesso in un’intervista al giornalista Andrea Conti.

A raccontare l’accaduto, proprio Conti su X. “In questi giorni ho girato contributi video per Sanremo 2024. Solo un artista mi ha detto di no. Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato”.

Sono state queste le parole di Conti sui social che hanno dato inizio ad una serie di ipotesi e di domande sull’identità del cantante.

Subito è scattata la curiosità tra gli utenti che hanno cercato di reperire maggiori informazioni. Sull’identità della persona, definita “un artista” e quindi un uomo, qualcuno ha chiesto se si trattasse di Irama, ma Conti ha negato.

Alcuni fan di Conti e di Sanremo hanno fatto capire che, con ogni probabilità, la risposta a questo mistero verrà presto svelato. Infatti, quando il giornalista pubblicherà i vari contenuti video sui social sarà abbastanza facile vedere chi non sarà presente “all’appello”.

Di seguito anche il post su X di Conti con le parole a proposito dell’intervista mancata: