Caos al Grande Fratello dove tre concorrenti si sarebbero messi a studiare a tavolino le prossime nomination.

Potrebbero esserci presto dei provvedimenti all’interno della Casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, infatti, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin avrebbero “complottato” insieme su come comportarsi in vista delle prossime nomination. I tre, però, sono stati pizzicati…

Grande Fratello, il complotto sulle nomination

Alfonso Signorini

Nuovi problemi da risolvere per Alfonso Signorini al Grande Fratello. Ora scoppia pure il “complotto” per le nomination. Infatti, nella notte, mentre credevano di non essere ripresi, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sono stati beccati a decidere a tavolino chi nominare o meno con tanto di carta e penna in mano.

I tre sono stati beccati sul letto isolati dal resto del gruppo mentre erano intenti a concordare la strategia da adottare per le prossime nomination.

“Tu puoi chiedere quello che vuoi”, ha detto Rosy ad Anita. “Tra 11 giorni facciamo 5 mesi qui, lunedì non ci sarà eliminazione, capisci il senso? Se mai sarà, si uscirà qui”, hanno poi aggiunto. Le due sembrano poter ipotizzare la puntata nella quale ci sarà l’eliminazione e, in questo senso, hanno scritto su un foglio la strategia da mettere in pratica per provare a far fuori, evidentemente, la “vittima” da loro scelta.

“Se non si esce qua, e neanche qua, si uscirà qui. La speranza è che fanno la doppia e faranno uscire uno tra questo e questo”, ha poi aggiunto anche Garibaldi presente insieme alle altre due concorrenti.

Tra i vari pensieri fatti, oltre a quello “complottistico” sulle nomination, anche un parere, da parte di Anita, su quella che sarebbe la “protetta” di Signorini, ovvero Beatrice Luzzi. Per la Olivieri: “Lei, se non ci fosse stato Alfonso (Signorini, ndr), ciao. Da mo che stava a casa. Lasciamo perdere”.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha chiesto al GF di prendere subito dei provvedimenti sulla vicenda: