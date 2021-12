Dopo l’annuncio della formazione ufficiale di Sanremo 2022, alcuni cantanti hanno avuto da ridire tra cui Pago, che ha detto la sua.

L’annuncio di tutti i cantanti che parteciperanno a Sanremo 2022 è finalmente arrivato: Amadeus ha annunciato i partecipanti sabato. Sui social si è subito scatenato un toto vincitore ma anche commenti da alcuni esclusi, come il cantante Pago.

Il cantante sardo, noto anche nel mondo reality per le partecipazioni a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, ha presentato una sua canzone al Festival di Sanremo 2022 ma non è riuscito a passare le selezioni. Nonostante si dica poco risentito per l’accaduto, in un commento su Instagram Pago ha comunque lanciato una frecciatina nei confronti di Amadeus.

“Purtroppo, o per fortuna, alle porte in faccia ci sono abituato. Certo è che non si può dire che quelli del Festival siano coerenti. Molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no“

Secondo Pago, quindi, ormai il Festival della Canzone Italiana sarebbe monotono, sempre con gli stessi nomi e canzoni tutte uguali. Anche l’anno scorso, quando sempre Amadeus ha fatto da direttore artistico, il cantante aveva presentato una sua canzone ma sempre scartata.

Le lamentele dei cantanti esclusi

Pago non è l’unico ad aver espresso il suo parere sulla corona di cantanti di Sanremo 2022. Infatti, dopo l’annuncio di Amadeus al TG 1, anche i Jalisse si sono sfogati per essere stati esclusi.

Il duo, infatti, ha confessato che da 25 anni prova a ritornare a Sanremo, dopo la vittoria nel 1997 con “Fiumi di Parole, ma vengono sempre scartati.

