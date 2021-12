Il principato di Monaco è pronto al Natale e il Principe Alberto inaugura le festività con i figli, ma di Charlene ancora neanche l’ombra. Quando tornerà la principessa?

Come ogni anno, il principato di Monaco si prepara alle festività di Natale e la famiglia reale è sempre presente per inaugurare questi momenti: infatti, il Principe Alberto con i figli e la famiglia ha inaugurato il villaggio natalizio, ma Charlene è ancora assente.

Alla cerimonia erano presenti proprio tutti, Alberto con i gemelli Jacques e Gabriella e con loro anche Carolina, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo con i figli, e i cugini dei gemelli, figli del fratello di Charlene. Della principessa ancora non si sa nulla, continua ad essere assente e, probabilmente non trascorrerà neanche il Natale con il Principe Alberto e i loro figli.

Quello che si sa, come dichiarato dal Principe, è che Charlene ha bisogno di molto riposo, in quanto dopo i lunghi problemi di salute avuti in Sud Africa, ora ha avuto un crollo nervoso e psichico che l’ha portata ad allontanarsi dalla sua famiglia e dal principato.

Certo per i gemellini Jacques e Gabriella non deve essere facile stare lontani ancora dalla mamma, soprattutto ora che si avvicina il loro compleanno, il 10 dicembre. Chissà se in quella data Charlene deciderà di tornare al principato per fare gli auguri ai suoi bambini.

