Francesco Monte si era scagliato contro Amadeus e la Rai per aver inserito tra i partecipanti al Festival la cantante argentina Ana Mena: la replica del conduttore è dura.

Le dichiarazioni di Amadeus alla polemica di Francesco Monte

Francesco Monte aveva dichiarato: “Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?“

A queste parole, riportate da Blogtivvu, Amadeus replica: “Tu sei una cantante spagnola, di Malaga. Dici ma… “canta in italiano?!”, assolutamente sì. Non è il primo caso. In passato Luis Miguel, nel 1985, Lola Ponce ha vinto nel 2008, quindi siamo felici che una cantante spagnola di successo omaggi l’Italia ovviamente con una canzone italiana.” Così la Rai e il conduttore hanno risposto alle polemiche sulla cantante Ana Mena. Si sono rivolti direttamente a lei ieri sera, in occasione della presentazione dei brani con cui si esibiranno i concorrenti.

