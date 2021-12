Ora che ha ritrovato il suo amore per la Lopez, Ben Affleck riflette sul passato matrimonio con Jennifer Garner che lo ha reso dipendente dall’alcol.

Ben Affleck sta vivendo una bellissima storia d’amore con Jennifer Lopez ma, in occasione di un’intervista a all’Howard Stern Show, l’attore racconta un particolare inedito della sua vita. Ben ha sofferto di alcolismo a causa del disastroso matrimonio con Jennifer Garner, n’è uscito grazie a una terapia che ha affrontato dal 2001 al 2018.

Le dichiarazioni di Ben Affleck sulla sua dipendenza da alcol

“Probabilmente berrei ancora. È parte del motivo per cui ho iniziato a farlo è… perché mi sentivo intrappolato. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere la soluzione”. Queste le parole di Ben Affleck durante l’intervista, riportate da TG Com 24. L’attore passa poi a parlare proprio del matrimonio con Jennifer Garner e svela: “Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato, succede questo, anche con qualcuno che si ama e rispetta, ma con cui non si dovrebbe più essere sposati. Alla fine, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato perché avevamo dei figli. Entrambi però sapevamo che non era quello il modello di matrimonio che volevamo trasmettere ai nostri figli…”.

