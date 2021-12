La cantante Billie Eilish rivela la sua esperienza con la visione di porno e contenuti “spinti” che le hanno procurato una visione distorta sui rapporti intimi.

In occasione di un’intervista programma di Howard Stern, la nota cantante Billie Eilish racconta un particolare inedito della sua infanzia. All’età di 11 anni la star visionava materiale pornografico e questo l’ha danneggiata molto procurandole disagio e una visione distorta del sesso.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Billie Eilish

“Ho iniziato a vedere video porno quando avevo 11 anni” così esordisce Billie Eilish , con le parole riportate da Fan Page. La cantante continua a spiegare e dichiara: “All’inizio ero una sostenitrice, ne parlavo, pensavo di essere cool perché non avevo nessun problema in merito e anzi non ci vedevo niente di male. Pensavo che fosse così che si impara come fare sesso. Le prime volte non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene. Lo facevo perché pensavo di doverne essere attratta”. Billie rivela che la visione di quel tipo di materiale l’ha distrutta e le ha procurato gli incubi inducendola ad accettare cose che le hanno fatto male. Ancora oggi, la cantante si vergogna di questo suo “errore di valutazione” e se ne pente.

Riproduzione riservata © 2021 - DG