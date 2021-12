La scelta di Andrea Nicole, andata in onda ieri, ha fatto molto discutere e Gianni Sperti ha definito “fasulla” e “disonesta” la tronista: interviene l’amico che la difende e si scaglia contro l’opinionista.

Andrea Nicole ha scelto Ciprian ma non nella modalità “classica” che tutti si aspettavano. I due hanno passato prima la notte insieme ma senza mettere al corrente la redazione di ciò che stava succedendo. In studio, i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro di lei. Interviene l’amico a difenderla con parole dure nei confronti dei due.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni dell’amico di Andrea Nicole

“Come mai Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili? Già che c’erano… Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’olimpo hanno espresso: Disonesti, non per bene, sprovveduti, furbata, trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronz*, opportunisti , come persona non vali niente, superficiali, premeditato, finti, scorretta, figura di m, falsi, brutte persone, brutti esempi… E la finezza di Gianni per concludere ” la notte l’hai gestita da sola”.

Mi rivolgo a Gianni e Tina: se il vostro lavoro era aumentare lo share… beh forse l’avete alzato un pochino se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose.

Gelosia perché loro si sono trovati e a dispetto dei malpensanti credo che saranno felici ; invidia perché ci vuole coraggio a scavalcare scalette, contratti e organizzazioni machiavelliche e fare quello che hanno fatto loro davanti a tutta Italia. Potevano benissimo fingere fino in fondo… Perché non l’hanno fatto ? Nessuna risposta! Semplice: perché sono veri! QUESTO È AMORE, QUESTA È PASSIONE!“.

Queste le parole dell’amico di Andrea Nicole, riportate da Blogtivvu, che infine aggiunge: “Inutile rivoltarla sulla produzione e la gente che lavora lì dentro. Non hanno mancato di rispetto a nessuno!Inutile qualsiasi tentativo di farli sentire in colpa o di affossare. E poi, Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza? Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare! Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni, Ve ne do un altra… Non finisce qui. Viva l’amore libero da vincoli e pregiudizi!“

Riproduzione riservata © 2021 - DG