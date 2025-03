Ospite a Domenica In, Sandro Giacobbe racconta la lotta al tumore e le difficoltà che affronta quotidianamente: “Non cammino da un mese”.

Il celebre cantante italiano Sandro Giacobbe continua a lottare con coraggio contro il cancro da ormai dieci anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il 75enne ha raccontato le difficoltà di questo periodo, segnato da un recente peggioramento delle sue condizioni di salute.

Sandro Giacobbe: un nuovo ostacolo per il cantante

Giacobbe, che combatte la malattia dal 2014, ha rivelato come le sue terapie non abbiano dato i risultati sperati, e lo abbiano costretto a restare immobile per evitare rischi di frattura.

Durante l’intervista ha rivelato che dal 6 febbraio scorso ha subito un grave problema all’anca, che ha peggiorato la sua già difficile situazione.

Il tumore, che ha colpito il cantante in diverse forme, tra cui un cancro alla prostata e un meningioma, non ha risparmiato nemmeno le ossa. Purtroppo, la cura che stava seguendo non ha avuto l’effetto sperato, e i medici gli hanno prescritto di non camminare per evitare danni irreversibili.

A causa di ciò, Giacobbe si muove ora con una carrozzina, soprannominata affettuosamente “la Ferrari“.

Il cantante ha rivelato: “Da un mese a questa parte non esco perché dovrei uscire in carrozzina e mi fotograferebbero. Quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione, in modo che tutti ne siano informati“.

La forza di una famiglia unita

Nonostante le difficoltà, Sandro Giacobbe trova forza nel supporto della sua famiglia. Accanto a lui, c’è la moglie Marina, che ha ammesso di aver fatto delle sedute di psicoterapia per affrontare il dolore e il peso emotivo della situazione.

La coppia, che si conosce da anni e ha 27 anni di differenza, ha costruito una relazione solida che resiste anche di fronte ai momenti più duri.

Nel corso dell’intervista, Giacobbe ha anche parlato anche del suo cambiamento emotivo: “La mia sensibilità verso tutto quello che mi circonda è aumentata” ha confessato.