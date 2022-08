Quest’anno i sandali alla schiava hanno deciso di farsi ancora più belli: tra lacci e strisce minimal e design preziosi e geometrici

I sandali alla schiava potremmo definirli il modello più antico di sempre che è rimasto molto fedele a sé stesso nel corso del tempo: tendenzialmente basso raso terra se non con qualche tacchetto di rialzo, dagli antichi romani sono giunti a noi diventando uno dei modelli pret a porter che troneggiano tra i sandali più cool, facili da indossare e comodi di ogni estate, anche di quella 2022. Quest’anno il modello viene impreziosito da borchie, per restare su dettagli classici, ma c’è anche chi li rivisita in chiave boho con nappine o perline, senza dimenticare gli ultra glam in strass. E l’imbarazzo della scelta è davvero alle stelle!

Sandali schiava estate 2022: Valentino, Etro, Alberta Ferretti le tendenze classiche e originali in passerella

Sulle passerelle della primavera/estate 2022 abbiamo potuto avvistare quelli che sono i modelli brand new di quest’anno, dove i lacci lunghissimi fino sotto alle ginocchia sono stati prerogativa glamour dei sandali alla schiava secondo Valentino, che non poteva naturalmente non personalizzarli con la sua borchia Rockstud proprio al centro della fascia che compone il modello, in uno stile glam punk. Shorts e minigonna sono gli outfit necessari per mettere in risalto questa tipologia.

– Se Maison Valentino resta fedele al design classico di questo sandalo, chi sperimenta strade nuove è Etro che rivisita il modello in platform con dettagli preziosi lungo le strisce, lasciandosi dichiaratamente ispirare dalle Yeezy che hanno dominato lo scorso anno e ancora un po’ resistono in questo: il risultato è un sandalo alla schiava comodo, surreale e vivacemente estivo.

– Elegantissime e dalla fasciatura che ricorda una dea greca è il sandalo alla schiava raccontato da Alberta Ferretti, intinto di romanticismo e nostalgia: qui le strisce giocano ad incontrarsi sul piede mimando la forma di uno stivaletto in cuoio. Da indossare su abiti drappeggiati, volant ma perfette anche sotto i jeans come pret a porter che aggiunge al look il colpo d’occhio chic.

Zara, Bershka, Pull & Bear: i modelli preziosi e casual low cost

Se avete bisogno di dare un tocco di trendytudine alla vostra collezione di sandali estivi, niente paura perché ce n’è per tutti i gusti, non solo nello stile ma anche nel prezzo. Se volete investire pienamente in questo modello amerete i sandali alla schiava di Zara bassi in pelle con fascette alte ricoperte di strass in colore cammello, nuance che d’estate si abbina senza se e senza ma su tutto.

Per chi vuole viaggiare su glamour vibes impossibile resistere ai sandali alla schiava in versione espadrilles alte con zeppa proposte da Bershka che le rivisita con cinturino metallizzato: un modello da party estivo che non può che indossarsi con mini dress e maxi dress con spacco. Per chi invece cerca qualcosa di più pratico, nella collezione non mancano morbidi modelli in platform.

Pull & Bear unisce comfy e fluo: quest’anno la palette di colori proposta dal brand spazia dai colori della terra a quelli più frizzanti come il verde e l’azzurro sgargianti ad un prezzo davvero low che unisce fascette al piede e lacci da portare sin su le ginocchia o da avvolgere intorno alla caviglia.

