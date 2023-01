Sabrina Salerno rivela un dettaglio shock dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo: accanto a lei c’è stato un “genio del male”.

Cantante tra le più gettonate tra gli anni Ottanta e Novanta, Sabrina Salerno continua ad essere ancora oggi molto apprezzata e seguita. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata quando non era ancora maggiorenne e, proprio in quegli anni, la Salerno fu affiancata da una persona che lei ha definito “un genio del male”. Intervistata da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, la cantante si è sfogata raccontando un aneddoto di cui non aveva mai parlato finora.

Sabrina Salerno: chi era l’uomo che voleva manipolarla?

“Agli esordi avevo vicino una persona che cercava di manipolarmi – ha iniziato a raccontare Sabrina Salerno – . Agli inizi della mia carriera avevo vicino una persona che ha creduto in me, alla quale devo comunque dire grazie, tuttavia cercava di condizionarmi, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere, era un genio del male”.

Compreso di avere accanto un manager che stava agendo per interesse personale, la cantante se n’è liberata avviando una lunga battaglia legale che, alla fine, le ha dato ragione.

“Questo capita a tanti dell’ambiente dello spettacolo, soprattutto quando si è giovanissimi – ha commentato – . Tuttavia, in sette anni ho saputo ricostruire tutto e sono riuscita a riprendermi un patrimonio umano e professionale che mi era stato sottratto”.

“La giustizia è stata un po’ lenta, nel mondo dello spettacolo le leggi sono un po’ obsolete, poco chiare”, ha aggiunto lei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG