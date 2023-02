Sabrina Ferilli si trovava a Tokyo quando è scomparso Maurizio Costanzo, ma è subito tornata in Italia per stare vicina a Maria.

Dopo la morte del grande Maurizo Costanzo sono state a migliaia le persone che si sono strette attorno a Maria De Filippi, per sostenerla in questo momento difficile. Una tra queste e la sua grande amica Sabrina Ferilli, che il giorno della morte del giornalista si trovava dall’altre parte del mondo.

Sabrina Ferilli, il gesto per Maria De Filippi

Nel suo ultimo post su Instagram, Sabrina ha condiviso un’immagine di una rosa rossa con la didascalia “Fiori e promesse. Tante mancate.”, che molti dei suoi follower hanno interpretato come un riferimento al suo dolore per la morte di Maurizio. Oltre a questo, anche la didascalia “Arrivo” nella sua ultima storia Instagram, che mostra un aeroporto, sembra essere un riferimento al suo ritorno in Italia da Tokyo, probabilmente organizzato per stare accanto a Maria De Filippi, che è tra le sue amiche più care nella vita privata e professionale.

Alcuni dei suoi follower le hanno scritto di abbracciare Maria a loro nome consapevoli di quanto sia importante avere il supporto in momenti di così forte dolore. Un gesto davvero speciale quello di Sabrina, che è stata pronta a lasciare tutto e tornare immediatamente in Italia per stare vicino a Maria De Filippi.

