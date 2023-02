Grave lutto per la famiglia di Madonna: l’artista internazionale e i suoi cari piangono la morte di Anthony Ciccone, fratello maggiore della cantante.

Anthony Ciccone era il fratello maggiore della cantante Madonna. L’uomo, che in passato aveva avuto problemi di alcolismo che lo avevano portato a vivere sotto i ponti, si è spento all’età di 66 anni. Le cause della morte, annunciata alla BBC dai membri della sua famiglia, non sono ancora rese note. A salutare Anthony sui social ci ha pensato Joe Henry, cognato di Madonna e marito di Melanie Ciccone.

L’addio di Henry a Anthony Ciccone

“Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, è morto ieri sera – ha scritto Henry in un post Instagram – . Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati”.

“Come nota qui il fratello Dave Henry (che ha scattato questa fotografia), Anthony era un personaggio complesso; e Dio sa: ci siamo accapigliati in alcuni momenti, come possono fare solo i veri fratelli. Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere”.

“Ma i problemi svaniscono; e la famiglia resta – ha concluso il cognato di Anthony Ciccone – . Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) sia lì, in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione”.

Da parte della pop star Madonna, al momento, non vi è stata alcuna dichiarazione in merito alla morte del fratello.

