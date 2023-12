Ritorno sui social per Holy Francisco dopo l’eliminazione da Amici. Le parole e il particolare saluto al maestro Rudy Zerbi.

Sono stati protagonisti ad Amici di diversi diverbi e anche adesso che il ragazzo è stato eliminato, le cose non sembrano essere cambiate. Parliamo di Rudy Zerbi e Holy Francisco che dopo essere uscito dalla scuola di Canale 5 ha fatto il suo ritorno sui social mandando un saluto speciale proprio al professore con cui ha più volte discusso nel programma.

Holy Francisco, il saluto a Rudy Zerbi dopo l’eliminazione

Rudy Zerbi

Dopo essere uscito dalla scuola di Amici, Holy Francisco ha fatto ritorno a casa e subito ha condiviso un pensiero sulla sua esperienza all’interno del reality. Su Instagram, il giovane cantante ha pubblicato un post con tanto di scatto divertente con un lungo messaggio: “È stato un bel percorso, pieno di alti e bassi che mi hanno aiutato a crescere e diventare ‘Uomo'”, ha scritto.

“Voglio ringraziare la redazione, la produzione e tutti gli autori che mi hanno sempre sostenuto e aiutato a rigare dritto nei momenti difficili. Un grande ringraziamento va ad Anna Pettinelli che mi ha dato l’opportunità di fare tutto ciò,sostenendomi sempre fino alla fine. Ad i miei compagni ho già detto tutto, dietro la televisione ci sono persone ed i rapporti umani che si instaurano sono puri come poche cose, posso solo dire che gli voglio un bene immenso e che gli auguro il meglio dentro e fuori dal programma”.

Nella parte conclusiva del messaggio, però, non è mancato un pensiero per chi lo ha spesso criticato: Rudy Zerbi. “Vi prometto che continuerete a sentir parlare di me e che questo è stato solo un piccolo tassello di un grande puzzle. Un bacio a Rudy Zerbi”.

Una frase che ha portato il professore a reagire: “Il bacio lo aspetto dal vivo sulla pelata”. Insomma, tra i due le cose continuano ad essere accese ma ora con toni decisamente più amichevoli.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo dopo l’uscita da Amici: