L’annuncio di Amadeus sui big in gara a Sanremo 2024 ha portato ad una dura reazione di Arisa, esclusa ancora dai protagonisti.

Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato in modo ufficiale i partecipanti al Festival di Sanremo 2024, i cosidetti big in gara. Tra questi non risulta esserci Arisa che sembrava destinata a poter prendere parte alla kermesse musicale dopo diverso tempo. L’esclusione, invece, ha portato sicuramente grande delusione nell’artista che ha reagito sui social in modo inaspettato.

Arisa esclusa da Sanremo: la reazione

Dando uno sguardo ai profili social di Arisa è stato possibile comprendere come la cantante abbia atteso con trepidazione l’annuncio di Amadeus sui protagonisti del prossimo Festival. Allo stesso modo è stato evidente come la cantante sia rimasta delusa.

Nelle stories Instagram, l’artista aveva ricondiviso alcune storie di amici nelle quali, anche attraverso delle emoticon di dita incrociate, si era compreso come sperasse di entrare tra i big della kermesse musicale.

Dopo la lista ufficiale svelata da Amadeus, però, la delusione ha avuto la meglio. Sebbene la donna non abbia dato dettagli e non abbia precisato il contesto, le sue parole sembrano essere riferite proprio alla mancata partecipazione: “E invece me ne frega parecchio”, ha scritto in una storia con sfondo nero.

Possibile, quindi, che la cantante ci sia rimasta male dopo l’ennesima esclusione dal Festival. Staremo a vedere se nelle prossime ore vorrà dire qualcosa a proposito o se deciderà di dedicarsi ad altro per “superare la delusione”.

Di seguito anche il post Instagram ufficiale della kermesse musicale con i nomi dei big in gara scelti per l’edizione 2024: