Le nuove e vere influencer sono le famiglie reali, lo ha svelato il Royal Fashion report di Lyst analizzando i dati del mercato della moda.

Le influencer che non ti aspetteresti mai appartengono alle famiglie reali. A rivelarlo è stato il Royal Fashion report stilato da Lyst, che ha analizzato come le scelte di stile dei reali abbiano avuto impatto sulle vendite. Lyst è una piattaforma che permette di effettuare ricerche su un nutrito numero di prodotti e brand diversi. Lo scopo è di permettere agli utenti di trovare i capi desiderati tramite un unico portale. La piattaforma raccoglie anche i dati di ricerca dei consumatori per analizzare i trend del momento.

Dall’analisi sul mondo delle famiglie reali e la loro capacità di dettare nuove tendenze nel campo della moda, Lyst ha quindi indentificato le influencer reali, vediamo chi sono.

Royal Fashion report di Lyst: i risultati

Sebbene sia risaputo che regine, duchesse e principesse debbano vestire sempre con stile, questa è la prima analisi mai condotta finora sulle influencer reali. La ricerca di Lyst si è basata su criteri specifici per analizzare gli acquisti effettuati da più di nove milioni di consumatori. I dati che sono stati raccolti provengono da oltre 12 mila marchi, tra negozi fisici e online.

Kate Middleton

Questo resoconto nasce in un periodo particolare, segnato dalla pandemia da Covid-19, che ha costretto proprio tutti a stravolgere le proprie abitudini. Le famiglie reali si sono adattate a questi cambiamenti: ad esempio le loro visite ufficiali sono diventate video conferenze. È stato così che, questi eventi trasmessi al pubblico, hanno avuto un grande impatto sulle vendite.

Il report di Lyst: chi sono le influencer reali?

Il primo caso preso in considerazione è quello di Kate Middleton, che ad aprile, ha fatto aumentare del 20% le ricerche su maglioni di colore giallo. Nello stesso periodo, Kate ha indossato un top di Joos Tricot (a righe da marinaio) portando subito ad un aumento del 147% di ricerche di capi simili, e del 472% di ricerche dirette sul brand.

REGINA ELISABETTA

Restando nel Regno Unito, da anni la Regina Elisabetta II sfoggia abiti e accessori dai colori studiati con cura. Durante la pandemia, (nella quale tra l’altro ha anche imparato a usare Zoom per le video call), la Regina non è stata da meno della giovane duchessa di Cambridge. Elisabetta II, si è presentata, infatti, alla nazione con un abito verde, a simboleggiare la speranza. La sua apparizione ha fatto sì che ci fosse un aumento del 52% delle ricerche di capi di quel colore.

Influencer reali: quando la moda diventa comunicazione

Come spiegato anche dalla direttrice del progetto di Lyst, per le famiglie reali l’abbigliamento è un vero e proprio mezzo comunicativo. Ogni scelta stilistica è accuratamente ponderata e nulla è lasciato al caso. “Un capo economicamente accessibile serve a dimostrare vicinanza alla gente”, spiega Brenda Otero, e in questo modo i reali riescono a trasmettere con le loro scelte stilistiche un messaggio ancora più forte di quanto non possano fare semplicemente con le parole.

Per questo motivo molte reali, soprattutto le più giovani, abituate a comunicare attraverso il proprio stile, non faticano a fare tendenza anche attraverso i canali social. Tra le più apprezzate su Instagram troviamo le principesse Lady Amelia Windsor, Omiliana di Nigeria e Olympia di Grecia.