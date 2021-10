Massimiliano Rosolino dopo la frase pronunciata durante un’intervista, cerca di fare pace con Federica Pellegrini ma la Divina non sembra averne voglia.

A Oggi è un altro giorno sono stati ospiti Massimiliano Rosolino e la moglie Natalia Titova. L’ex nuotatore viene interrogato da Serena Bortone sulle ultime vicende che lo vedono coinvolto in una sorta di “bisticcio” con Federica Pellegrini. A quanto pare, tra i due non sembra esserci pace all’orizzonte. La Divina sembra davvero arrabbiata e non ha intenzione di chiarire con Rosolino almeno per il momento.

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono ancora “in lite”

Nel salotto di Serena Bortone, Massimiliano Rosolino torna a parlare di Federica Pellegrini dopo aver dichiarato in un’intervista che la Divina sarebbe stata messa sul piedistallo. A questa accusa, l’ex campionessa non la prende per nulla bene e sui social scrive: “A qualcuno rode”, una chiara frecciata a Rosolino. A questo punto, alla conduttrice, Massimiliano svela di aver tentato un chiarimento con la campionessa: “Ho provato a chiamarla più volte, ma lei non mi ha risposto” e poi l’ex nuotatore chiarisce: “Io ho detto che è stata messa sul piedistallo è diverso, quando uno è così forte non ha bisogno di essere così esaltata“. Questa frase non convince la Bortone che comunque pone l’accento sul fatto che la Pellegrini possa esserci comunque rimasta male.