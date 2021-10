Emma Marrone lancia un altro messaggio per combattere gli stereotipi di bellezza e di perfezione che spesso si rincorrano sui social network.

Emma Marrone è sempre stata un’accanita sostenitrice della lotta contro gli ideali di perfezione e di bellezza irraggiungibili. La cantante ha spesso lanciato messaggi di body positive mostrandosi acqua e sapone, con tutte le sue imperfezioni che fanno parte della bellezza. Ora, la rivelazione di Amici lancia un altro messaggio su Instagram in cui esalta la bellezza “senza filtri” e senza rincorrere lo scatto perfetto che “maschera” il vero aspetto di una persona.

Gli scatti di Emma Marrone contro gli ideali di perfezione mostrati sui social

Le foto sui social stanno diventando un fenomeno sempre più preoccupante. In molti nascondono il porprio vero aspetto per mostrarsi perfetti su Instagram rincorrendo un’ideale che non esiste. Tante vip si sono mostrate struccate per lanciare un messaggio contro gli stereotipi di bellezza, e anche Emma Marrone si unisce a loro combattendo questo fenomeno. Con alcuni scatti pieni di filtri, la cantante scrive sui social: “Mettersi a provare i filtri di Instagram. “Mascherarsi”. Alterare la propria immagine. Aderire ad un prototipo che va di moda. Fino a scoprire che alla fine non c’è niente di meglio che essere se stessi. Io sono quella dell’ultima foto. Amen. Voi chi volete essere?”. Ecco il post: