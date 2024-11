Rose Villain senza freni si sfoga dopo le foto deepfake che circolano sul web: “Mi sento sessualizzata ogni giorno”.

Rose Villain ha condiviso con i fan un episodio difficile della sua vita personale. Dopo essere stata vittima di un deepfake in cui sono state manipolate immagini intime, Rose ha dichiarato al Corriere della Sera quanto questa vicenda l’abbia ferita, ma anche motivata a prendere posizione. Una confessione profonda e intima che rivela dettagli della sua vita ancora rimasti nascosti fino ad oggi. Scopriamo che cosa ha rivelato sulla sua vita e l’episodio delle foto nuda che sono circolate sul web.

Rose Villain: il dolore per le foto nuda (deepfake)

“Mi sento sessualizzata quasi tutti i giorni” ha detto la cantante. Ma l’incidente delle foto false che la ritraggono nuda per la cantante rappresentano solamente “La ciliegina sulla torta” di una realtà più ampia e diffusa.

Rose Villain non è l’unica celebrità ad essere stata vittima di deepfake, ma la sua denuncia porta alla luce una questione che va oltre il singolo episodio.

Rose Villain

“Ricevo sempre commenti volgari, e non solo perché ho un seguito. Capita a tutte: non c’è una mia amica che non venga molestata” ha aggiunto con profonda amarezza la cantante.

Rose Villain rivela qual è il suo sogno più grande

Nonostante le difficoltà, Rose Villain continua a perseguire i suoi sogni.

La cantante ha parlato del desiderio di esibirsi in un grande concerto, un sogno nato fin da bambina, quando immaginava di esibirsi davanti a un pubblico ampio.

Sul palco, Rose Villain condivide emozioni e difficoltà non solo con il pubblico, ma anche con suo marito Sixpm. “Condividiamo veramente gioie e dolori, oltre a questa magia del fare musica insieme” ha dichiarato Rose.

I due si sono conosciuti proprio grazie alla musica, che li ha portati ad essere prima collaboratori, e poi una coppia.