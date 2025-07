Rose Villain e Anna Pepe, due star del pop italiano, sarebbero ai ferri corti: rivalità o solo incompatibilità? Tutte le indiscrezioni.

Il panorama musicale italiano si tinge di nuove ombre: secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, sarebbe in corso una “faida silenziosa” tra Rose Villain e Anna Pepe, due delle artiste più influenti e seguite della scena musicale contemporanea. Un’antipatia che, in silenzio, sta attirando l’attenzione dei fan. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Rose Villain e Anna Pepe: le cause del gelo tra le due cantanti

A quanto pare, le due cantanti eviterebbero accuratamente qualsiasi occasione di incontro pubblico o professionale. In eventi musicali di rilievo, come il concerto di Lazza a San Siro, le due non compaiono mai insieme sul palco, e questo alimenta le voci di un presunto dissidio personale.

I primi segnali di questa possibile frattura risalirebbero a gennaio 2023. Durante un’intervista radiofonica a Say Waaad su Radio Deejay, Rose Villain avrebbe risposto in maniera pungente a un commento di Guè, che aveva definito Anna Pepe la miglior rapper donna in Italia.

“Non mi sento affatto meno di lei” aveva affermato Rose, senza riuscire a nascondere una certa irritazione. Una frase che per molti suonava come una frecciatina, alimentando l’idea di una rivalità mai realmente chiarita.

Un clima teso che coinvolge anche manager e musicisti

Secondo quanto riportato da Parpiglia, il gelo tra Rose Villain e Anna Pepe starebbe creando non pochi problemi anche a chi lavora dietro le quinte.

A quanto pare, manager, produttori e musicisti avrebbero difficoltà a gestire situazioni in cui entrambe sono coinvolte.

“Un odio difficile da sanare” ha scritto il giornalista, lasciando intendere che si tratta di una frattura profonda e difficile da ricomporre.

Al momento, né Rose Villain né Anna Pepe hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per smentire o confermare la notizia. Ma proprio questo silenzio sembra rafforzare l’ipotesi di un rapporto incrinato, se non addirittura compromesso.